Футболист «Ференцвароша» Черчесова признан в Италии лучшим игроком матча ЧМ-2022

23 ноября, 13:17
Сборная Туниса и в первую очередь полузащитник «Ференцвароша» Аисса Лайдуни получили хорошую прессу в Италии после матча чемпионата мира-2022 с Данией (0:0).
Авторитетная La Gazzetta dello Sport признала Лайдуни лучшим игроком встречи, поставив ему оценку 7,0.
Лайдуни является единственным представителем «Ференцвароша» на чемпионате мира.
В чемпионате Венгрии сейчас, как и везде, перерыв. Свой первый официальный матч в 2023 году команда Станислава Черчесова проведет 24 января.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования