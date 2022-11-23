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23 ноября, 13:17

Футболист «Ференцвароша» Черчесова признан в Италии лучшим игроком матча ЧМ-2022

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Сборная Туниса и в первую очередь полузащитник «Ференцвароша» Аисса Лайдуни получили хорошую прессу в Италии после матча чемпионата мира-2022 с Данией (0:0).

Авторитетная La Gazzetta dello Sport признала Лайдуни лучшим игроком встречи, поставив ему оценку 7,0.

Оценки игроков сборной Туниса. Фото La Gazzetta dello Sport
Оценки игроков сборной Туниса.
La Gazzetta dello Sport

Лайдуни является единственным представителем «Ференцвароша» на чемпионате мира.

В чемпионате Венгрии сейчас, как и везде, перерыв. Свой первый официальный матч в 2023 году команда Станислава Черчесова проведет 24 января.

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Основные источники исследования

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