Футболист «Ференцвароша» Черчесова признан в Италии лучшим игроком матча ЧМ-2022

Сборная Туниса и в первую очередь полузащитник «Ференцвароша» Аисса Лайдуни получили хорошую прессу в Италии после матча чемпионата мира-2022 с Данией (0:0).

Авторитетная La Gazzetta dello Sport признала Лайдуни лучшим игроком встречи, поставив ему оценку 7,0.

Оценки игроков сборной Туниса. La Gazzetta dello Sport

Лайдуни является единственным представителем «Ференцвароша» на чемпионате мира.

В чемпионате Венгрии сейчас, как и везде, перерыв. Свой первый официальный матч в 2023 году команда Станислава Черчесова проведет 24 января.