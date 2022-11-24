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24 ноября, 17:55

Ондуа: «Я всегда играю в бутсах с российским флагом. Почему я должен отказаться от своего дома?»

Ондуа объяснил, почему сыграл в матче ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Гаэль Ондуа (в центре).
Фото Global Look Press
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Полузащитник сборной Камеруна и «Ганновера» Гаэль Ондуа объяснил, почему сыграл в бутсах с российским флагом в матче первого тура групповой стадии ЧМ-2022 против Швейцарии (0:1).

27-летний футболист — воспитанник московского «Локомотива», помимо камерунского гражданства у него есть и российское.

— Всегда играю в бутсах с российским флагом — и в Германии, и здесь, на чемпионате мира! — сказал «СЭ» Ондуа. — Никогда не откажусь от этого. Это моя позиция, Россия — это мой дом, как и Камерун. Почему я должен отказаться от своего дома? Ни у кого никогда не было никаких вопросов по этому поводу.

Ондуа вышел на замену в матче против Швейцарии на 68-й минуте и не отличился результативными действиями.

Сборная Камеруна выступает на ЧМ-2022 в одной группе с Сербией, Бразилией и Швейцарией. Во втором туре камерунцы сыграют с сербами. Матч пройдет 28 ноября и начнется в 13.00 по московскому времени.

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Гаэль Ондуа. «Я на 9,5 балла русский». На ЧМ-2022 есть футболист из России, который мечтал играть за нас, но теперь в сборной Камеруна
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