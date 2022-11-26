26 ноября, 13:30
Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, существует ли расизм в России.
— Как ты думаешь, почему тебя никогда даже не рассматривали в сборной России?
— Не знаю... Может быть, как и везде, есть свои критерии.
— Может ли входить в список критериев цвет кожи?
— Нет! Цвет кожи — это ерунда для России. Есть другие критерии, но цвет кожи в них точно не выходит.
— Ты когда-нибудь сталкивался с расизмом в нашей стране?
— Нет. Помню, когда был еще маленьким и только пришел в интернат «Локомотива», у других детей был интерес. Потому что ребята из регионов никогда не видели темнокожих. Им было просто интересно посмотреть на меня, потрогать. Кто-то может подумать, что это и есть расизм, но я так не считаю. Просто детям все любопытно. С расизмом в России я никогда не сталкивался.
Ондуа — воспитанник московского «Локомотива», у него есть российское гражданство. Помимо железнодорожников, футболист выступал в России за ЦСКА и «Анжи».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования