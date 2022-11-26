Ондуа — о России: «Никогда не сталкивался с расизмом. Цвет кожи — ерунда»

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, существует ли расизм в России.

— Как ты думаешь, почему тебя никогда даже не рассматривали в сборной России?

— Не знаю... Может быть, как и везде, есть свои критерии.

— Может ли входить в список критериев цвет кожи?

— Нет! Цвет кожи — это ерунда для России. Есть другие критерии, но цвет кожи в них точно не выходит.

— Ты когда-нибудь сталкивался с расизмом в нашей стране?

— Нет. Помню, когда был еще маленьким и только пришел в интернат «Локомотива», у других детей был интерес. Потому что ребята из регионов никогда не видели темнокожих. Им было просто интересно посмотреть на меня, потрогать. Кто-то может подумать, что это и есть расизм, но я так не считаю. Просто детям все любопытно. С расизмом в России я никогда не сталкивался.

Ондуа — воспитанник московского «Локомотива», у него есть российское гражданство. Помимо железнодорожников, футболист выступал в России за ЦСКА и «Анжи».