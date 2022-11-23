Футболист сборной Марокко и «Фиорентины» назвал Кокорина фантастическим парнем

23 ноября, 16:57
Полузащитник «Фиорентины» и сборной Марокко Софьян Амрабат в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал российского форварда Александра Кокорина фантастическим парнем и отличным футболистом.
— Кокорин — фантастический парень! Отличный футболист, он мне нравится. Он не так много играл в «Фиорентине», но, думаю, сейчас Алекс выглядит отлично. Желаю ему всего наилучшего!
31-летний Кокорин выступает за кипрский «Арис» на правах аренды. Он принадлежит «Фиорентине». В текущем сезоне россиянин провел 9 матчей за «Арис», забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Аренда в клубе из Лимасола рассчитана до конца июня 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 800 тысяч евро. Ранее он выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования