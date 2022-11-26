Футболисты Саудовской Аравии поддержали защитника Аль-Шахрани перед матчем с Польшей

26 ноября, 16:49
Игроки сборной Саудовской Аравии поддержали травмированного защитника своей команды Яссера Аль-Шахрани перед матчем группового турнира ЧМ-2022 с Польшей.
Футболисты на командном фото показали игровую футболку Аль-Шахрани. Сам защитник после травмы, полученной в матче против Аргентины (2:1), был отправлен в больницу.
После столкновения с вратарем Мухаммедом Аль-Овайсом игрок получил перелом челюсти и лицевой кости и сотрясение мозга. Аль-Шахрани также лишился нескольких зубов.
В третьем туре группового турнира ЧМ-2022 сборная Саудовской Аравии сыграет против Мексики. Встреча пройдет 30 ноября, начало — 22.00 по московскому времени.
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