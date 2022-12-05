Футболисты сборной Бразилии вынесли плакат с изображением Пеле после победы над Кореей в матче 1/8 финала ЧМ-2022

Сборная Бразилии одержали разгромную победу над командой Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре — 4:1.

Сразу после финального свистка футболисты сборной Бразилии вынесли плакат с изображением легендарного соотечественника Пеле.

Баннер в поддержку Пеле.

Они собрались в центральном круге всей командой и сделали командное фото на фоне плаката.

Пеле был госпитализирован 30 ноября. Бразильцу диагностировали общий отек тела, включая сердечную недостаточность, а также спутанность сознания.

Врачи сообщили, что Пеле доставили в больницу «для переоценки результатов химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, диагностированной в сентябре 2021 года».