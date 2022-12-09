Футболисты сборной Португалии недовольны, что Роналду взял с собой менеджера на ЧМ-2022

Футболисты национальной команды Португалии выразили недовольство тем, что нападающий Криштиану Роналду приехал на чемпионат мира-2022 со своим менеджером Рикарду Регуфе, сообщает Record.

По данным источника, португальцев возмущает тот факт, что менеджер везде сопровождает форварда. Регуфе находится в расположении сборной и посещает места, в которых можно находиться только футболистам. Партнеры Роналду по сборной недовольны присутствием менеджера.

Ранее сообщалось, что Роналду, узнав о том, что не попал в стартовый состав на матч со Швейцарией (6:1), был настолько взбешен, что заявил о желании покинуть расположение национальной команды. Позже 37-летний португалец высказался об этом публично.

Роналду принял участие во всех четырех матчах сборной Португалии на ЧМ-2022 и забил 1 гол.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Завтра, 10 декабря Португалия сыграет с Марокко в 1/4 финала. Начало — в 18.00 (мск).