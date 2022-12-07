В Англии хотят, чтобы Гарет Саутгейт остался на посту главного тренера сборной Англии после ЧМ-2022

Футбольная ассоциация Англии (FA) хочет, чтобы Гарет Саутгейт остался на посту главного тренера сборной Англии, сообщает Daily Mail.

Если Саутгейт изъявит желание уйти из сборной после завершения ЧМ-2022, руководство FA попробует уговорить его отработать два года, оставшиеся до конца контракта. Футбольные власти страны хотят, чтобы он остался в национальной команде до конца Евро-2024.

Контракт Гарета Саутгейта со сборной Англии истекает только в 2026 году.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Англии сыграет в матче 1/4 финала мирового первенства против Франции 10 декабря, начало — 22.00 мск.