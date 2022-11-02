Дмитрий Селюк: «Я бы хотел, чтобы чемпионат мира выиграла Аргентина»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о том, кто может выиграть чемпионат мира-2022.

«Бразильцы традиционно сильны, Франция не станет чемпионами мира. Бразильцы техничные, но когда команда из игроков больше в созидании, и они не атлетично жесткие, то команды как Англия, Германия и даже Аргентина смогут смять их. Я бы хотел, чтобы выиграла Аргентина. Я хочу, чтобы Месси выиграл все, ему не хватает только чемпионата мира. Месси — уникум футбола, поцелованный богом футболист. Чтобы закончить круг побед, ему не хватает титула чемпиона мира. Аргентине сложно будет сделать, но я хочу, чтоб они стали чемпионами из-за Месси», — цитирует Vprognoze.ru Селюка.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Соперниками Аргентины по группе С станут команды Мексики, Саудовской Аравии и Польши.