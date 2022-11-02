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ЧМ-2022

Сегодня, 13:33

Дмитрий Селюк: «Я бы хотел, чтобы чемпионат мира выиграла Аргентина»

Мария Гусева
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Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о том, кто может выиграть чемпионат мира-2022.

«Бразильцы традиционно сильны, Франция не станет чемпионами мира. Бразильцы техничные, но когда команда из игроков больше в созидании, и они не атлетично жесткие, то команды как Англия, Германия и даже Аргентина смогут смять их. Я бы хотел, чтобы выиграла Аргентина. Я хочу, чтобы Месси выиграл все, ему не хватает только чемпионата мира. Месси — уникум футбола, поцелованный богом футболист. Чтобы закончить круг побед, ему не хватает титула чемпиона мира. Аргентине сложно будет сделать, но я хочу, чтоб они стали чемпионами из-за Месси», — цитирует Vprognoze.ru Селюка.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Соперниками Аргентины по группе С станут команды Мексики, Саудовской Аравии и Польши.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10397639-selyuk-o-chm-2022-brazilcy-tradicionno-silny-franciya-ne-stanet-chempionami-mira.html

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ювентус
ПСЖ

П2

25%

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ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
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1.95

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Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

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