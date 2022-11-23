Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

23 ноября, 23:51

Стрепетов: «Сборная Германии играла «шагом» — это и привело к поражению»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов объяснил причины поражения Германии в матче ЧМ-2022 против Японии (1:2).

— В первом тайме у Германии было большое преимущество, но потом они перешли на такой «шагающий» футбол, а японцы, наоборот, очень прибавили. Дело в том, что у европейских футболистов, которые только-только закончили свои первенства, нет свежести, яркости. Конечно, есть пример французов — да. Но остальные команды, видно, к концу матча не узнать. Как сегодня немцев. Ну и, конечно, в эпизоде со вторым мячом я бы сказал, что Нойер «пустил» в ближний угол. Это его ошибка, надо признать. Японцы во втором тайме просто «перебегали» соперника, сыграли очень организованно, не дали сопернику владеть мячом, перекрыли все зоны, были намного свежее.

— Как события в группах могут развиваться дальше после такого старта Германии, Аргентины?

— Пока это только первый тур, и я не удивлюсь, если в плей-офф не попадут ни Саудовская Аравия, ни Япония. А выйдут как раз Аргентина и Германия. Я предполагал, что стартовые игры будут «вкатывающие», европейцам надо будет вкатиться. Взять ту же Хорватию, Данию — нет яркости, не могут забить. Вот только французы, повторюсь, порадовали своей игрой. Ведь азиатские, африканские команды целенаправленно готовились к этому чемпионату мира, потому и показали функциональную готовность. Японцы были просто как спринтеры на поле, а Германия играла «шагом» — это и привело к поражению, — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-sbornaya-germanii-igrala-shagom-e-to-i-privelo-k-porazheniyu-no-iz-gruppy-ona-vy-jdet/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Японии по футболу
2
1
Читайте также
«Это моя боль и мой грех навсегда». Роковой удар перевернул жизнь топового российского бойца
Кто виноват в конфликте между Фоссесхолм и Степановой. Наша лыжница все объяснила
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Куртуа признался, что знал, куда Дэйвис пробьет пенальти
Криштиану Роналду — о ЧМ-2022: «Хочется, чтобы этот путь стал для нас успешным и мы прославили свою страну»
Нападающий сборной Бразилии Неймар опубликовал обращение к болельщикам
Самое спорное судейство на ЧМ. Бельгию спасли арбитр и Куртуа
ЧМ-2022: первые матчи Бразилии и Португалии. Онлайн-трансляция 24 ноября
ЧМ-2022: где смотреть трансляции матчей 24 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Лотар Маттеус недоволен игрой сборной Германии в матче с Японией

Бельгия с минимальным счетом победила Канаду, Куртуа отразил пенальти