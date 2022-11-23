23 ноября, 23:51
Известный футбольный эксперт Алексей Стрепетов объяснил причины поражения Германии в матче ЧМ-2022 против Японии (1:2).
— В первом тайме у Германии было большое преимущество, но потом они перешли на такой «шагающий» футбол, а японцы, наоборот, очень прибавили. Дело в том, что у европейских футболистов, которые только-только закончили свои первенства, нет свежести, яркости. Конечно, есть пример французов — да. Но остальные команды, видно, к концу матча не узнать. Как сегодня немцев. Ну и, конечно, в эпизоде со вторым мячом я бы сказал, что Нойер «пустил» в ближний угол. Это его ошибка, надо признать. Японцы во втором тайме просто «перебегали» соперника, сыграли очень организованно, не дали сопернику владеть мячом, перекрыли все зоны, были намного свежее.
— Как события в группах могут развиваться дальше после такого старта Германии, Аргентины?
— Пока это только первый тур, и я не удивлюсь, если в плей-офф не попадут ни Саудовская Аравия, ни Япония. А выйдут как раз Аргентина и Германия. Я предполагал, что стартовые игры будут «вкатывающие», европейцам надо будет вкатиться. Взять ту же Хорватию, Данию — нет яркости, не могут забить. Вот только французы, повторюсь, порадовали своей игрой. Ведь азиатские, африканские команды целенаправленно готовились к этому чемпионату мира, потому и показали функциональную готовность. Японцы были просто как спринтеры на поле, а Германия играла «шагом» — это и привело к поражению, — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».
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