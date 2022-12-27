Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 09:41

Габриэль Агбонлахор высоко отозвался об игре Мартинеса в сборной Аргентины

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс-игрок сборной Англии Габриэль Агбонлахор рассказал, что думает о вратаре национальной сборной Аргентины Эмилиано Мартинесе.

«Я думаю, что он лучший вратарь в мире. Он выиграл чемпионат мира с Аргентиной, выдающееся выступление. Я имею в виду некоторые из сейвов, которые он сделал на протяжении всего турнира. Все знали, что сборная с ним в воротах выиграет», — цитирует Агбонлахора talkSPORT.

Аргентинец получил награду лучшему голкиперу турнира «Золотая перчатка». Аргентина в финале ЧМ-2022 обыграла Францию и стала победительницей.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
0
Читайте также
Почему невзлюбили друг друга Большунов и Устюгов? История конфликта
Экскурсия по новому дому звезд спортивной гимнастики Никиты и Дарьи Нагорных
Медведев спрогнозировал отказ от евро и резкое подорожание газа и нефти в 2023 году
Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность
Махнулись крылом: иностранные перевозчики стали использовать самолеты РФ
Украинские националисты расстреляли семью из восьми человек в Макеевке ДНР
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Пинилья о Мартинесе: «Когда Чили дважды выигрывала Кубок Америки, мы не расхаживали с фотографиями Месси»

Губерниев: «Чемпионом мира Месси стал, но Марадона играл в футбол лучше»