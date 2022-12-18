Габулов: «Вратари провели финал чемпионата мира на высочайшем уровне!»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов в комментарии для «СЭ» оценил игру голкиперов сборных Аргентины и Франции в финале чемпионата мира-2022 в Катаре (3:3, по пенальти — 4:2).

«В добавленное время при счете 3:3 вратарь сборной Аргентины совершил безумный сейв! Атакующий игрок Франции наносил удар слету убойно. Но Мартинес сработал рефлекторно, выбросил ногу, отбил. Это и позволило отправить матч в серию пенальти. Вообще без вопросов к вратарям. Хотя во втором голе, когда забивал Ди Мария, вратарь сборной Франции мог сыграть чуть четче. Но, опять же, это не в упрек. Льорис еще неоднократно спасал свою команду. Вратари провели финал чемпионата мира на высочайшем уровне!», — сказал Габулов «СЭ».

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала ЧМ в 1978 и 1986 годах. Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарем турнира в Катаре.