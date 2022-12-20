Президент футбольного клуба «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное проведение чемпионата мира раз в три года.

«Если чемпионат мира станут проводить раз в три года, то тогда в один год будут пересекаться мундиаль и Олимпиада. Это крайне сложный вопрос. Нынешний график проведения чемпионата мира вполне нормальный. Футболистам будет тяжело играть в таком графике. Но мысль с чемпионатом мира раз в три года понятна. Тогда можно будет зарабатывать, например, не 100 рублей, а 1000. Как мне идея проводить ЧМ зимой? Нормальная. Мундиаль в Катаре получился хорошим. Дело в том, что чемпионат мира в такое время года можно проводить не во всех странах. В Москве вряд ли бы получилось сыграть.

По информации издания Daily Mail, президент ФИФА Джанни Инфантино хочет, чтобы мундиаль проходил каждые три года.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:3 по пенальти).