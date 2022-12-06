Гаджиев о том, что Это'о ударил болельщика ногой в лицо: «Это похоже на провокацию Зидана от Матерацци»

Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал «СЭ» инцидент после матча Бразилия — Южная Корея (4:1) на ЧМ-2022 в Катаре, который произошел с бывшим форвардом махачкалинского клуба Самюэлем Это'о.

Находясь рядом со стадионом, Это'о фотографировался с болельщиками. В это время неизвестный мужчина подошел к нему с камерой и сказал что-то в его адрес. После этого нынешний президент Федерации футбола Камеруна стал толкать молодого человека, а затем ударил его ногой по лицу.

«Этот болельщик — провокатор, раз обвинил Это'о в подкупе арбитра. Эта провокация может вывести даже не очень эмоционального человека. Когда я работал с Самюэлем, он был сдержанным и со здравым смыслом. Он всегда стоял над конфликтами, интеллектуальный потенциал позволял ему находится выше конфликтов и решать их. Считаю, что эту ситуацию можно сравнить с провокацией Зидана от Матерацци. Зидан ведь не такой эмоциональный человек, чтобы бить головой соперника просто так», — сказал Гаджиев «СЭ».

По данным СМИ, пострадавшим является алжирец, который спросил у экс-нападающего «Анжи», сколько он заплатил судьям матча отборочного цикла к чемпионату мира Алжир — Камерун (1:2). Благодаря той победе камерунцы отобрались на ЧМ-2022 в Катаре.

По итогам групповой стадии чемпионата мира в Катаре Камерун занял третье место в группе G с 4 очками в 3 матчах и не вышел в плей-офф турнира.