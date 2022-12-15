Гаджиев предположил, какая команда выиграет ЧМ-2022 в Катаре

Бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал о своих ожиданиях от финала чемпионата мира-2022, в котором встретятся сборные Франции и Аргентины.

«Не буду предполагать, кто выиграет, отдать предпочтение одной команде сложно, у каждой есть свои козыри. Но я склоняюсь к тому, что французы выиграют, если Месси не сотворит шедевр», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

Финальный матч между сборными Франции и Аргентины пройдет в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 по московскому времени.