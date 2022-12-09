Гаджиев рассказал о дополнительном стимуле сборной Нидерландов в матче с Аргентиной

Экс-тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, что думает о предстоящем четвертьфинальном матче ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Аргентиной. Он считает, что в этой встрече фаворитами являются аргентинцы.

«История про болезнь ван Гала известна, у него была химиотерапия, но он в этой ситуации взялся за такую серьезную работу и при этом, как выразились сами игроки, он не акцентирует внимание на заболевании, а на 100 процентов отдается работе. Это является дополнительным стимулом для футболистов», — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

Матч Нидерланды — Аргентина состоится в пятницу, 9 декабря, и начнется в 22.00 (мск).