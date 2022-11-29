Гакпо — первый голландец, который забил во всех матчах группы на ЧМ

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо открыл счет в матче против сборной Катара и продлил результативную серию на ЧМ-2022.

Лидер ПСВ, который ранее огорчал Сенегал и Эквадор, стал первым футболистом из Нидерландов, отличившимся во всех трех матчах группового турнира. До Гакпо подобный старт удавался 21 игроку. Рекорд удерживает Герд Мюллер, который в 1970 году отметился в трех турах семью точными ударами.

Футболисты, которые забивали в каждом из трех матчей группового турнира чемпионата мира