Сегодня, 20:02
Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо открыл счет в матче против сборной Катара и продлил результативную серию на ЧМ-2022.
Лидер ПСВ, который ранее огорчал Сенегал и Эквадор, стал первым футболистом из Нидерландов, отличившимся во всех трех матчах группового турнира. До Гакпо подобный старт удавался 21 игроку. Рекорд удерживает Герд Мюллер, который в 1970 году отметился в трех турах семью точными ударами.
Футболисты, которые забивали в каждом из трех матчей группового турнира чемпионата мира
|
Год
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
1950
|
Тельмо Сарра
|
Испания
|
США — 3:1*, Чили — 2:0*, Англия — 1:0*
|
3
|
1958
|
Хельмут Ран
|
ФРГ
|
Аргентина — 2:1*, Чехословакия — 2:2**, Сев.Ирландия — 2:2*
|
4
|
1958
|
Омар Корбатта
|
Аргентина
|
ФРГ — 1:3*, Сев.Ирландия — 3:1*, Чехословакия — 1:6*
|
3
|
1958
|
ЖюстФонтэн
|
Франция
|
Парагвай — 7:3***, Югославия — 2:3**, Шотландия — 2:1*
|
6
|
1962
|
Валентин Иванов
|
СССР
|
Югославия — 2:0*, Колумбия — 4:4**, Уругвай — 2:1*
|
4
|
1966
|
Ференц Бене
|
Венгрия
|
Португали — 1:3*, Бразилия — 3:1*, Болгария — 3:1*
|
3
|
1970
|
Жаирзиньо
|
Бразилия
|
Чехословакия — 4:1**, Англия — 1:0*, Румыния — 3:2*
|
4
|
1970
|
Герд Мюллер
|
ФРГ
|
Марокко — 2:1*, Болгария — 5:2***, Перу — 3:1***
|
7
|
1970
|
Теофило Кубильяс
|
Перу
|
Болгария — 3:2*, Марокко — 3:0**, ФРГ — 1:3*
|
4
|
1974
|
Анджей Шармах
|
Польша
|
Аргентина — 3:2*, Гаити — 7:0***, Италия — 2:1*
|
5
|
1986
|
Алессандро Альтобелли
|
Италия
|
Болгария — 1:1*, Аргентина — 1:1*, Корея — 3:2**
|
4
|
1994
|
Ромарио
|
Бразилия
|
Россия — 2:0*, Камерун — 3:0*, Швеция — 1:1*
|
3
|
1994
|
Юрген Клинсманн
|
Германия
|
Боливия — 1:0*, Испания — 1:1*, Корея — 3:2**
|
4
|
1998
|
Кристиан Вьери
|
Италия
|
Чили — 2:2*, Камерун — 3:0**, Австрия — 2:1*
|
4
|
2002
|
Йон Даль Томассон
|
Дания
|
Уругвай — 2:1**, Сенегал — 1:1*, Франция — 2:0*
|
4
|
2002
|
Мирослав Клозе
|
Германия
|
Сауд.Аравия — 8:0***, Ирландия — 1:1*, Камерун — 2:0*
|
5
|
2002
|
Роналдо
|
Бразилия
|
Турция — 2:1*, Китай — 4:0*, Коста-Рика — 5:2**
|
4
|
2002
|
Ривалдо
|
Бразилия
|
Турция — 2:1*, Китай — 4:0*, Коста-Рика — 5:2*
|
3
|
2002
|
Марк Вильмотс
|
Бельгия
|
Япония — 2:2*, Тунис — 1:1*, Россия — 3:2*
|
3
|
2014
|
Хамес Родригес
|
Колумбия
|
Греция — 3:0*, Кот-д'Ивуар — 2:1*, Япония — 4:1*
|
3
|
2014
|
Лионель Месси
|
Аргентина
|
Босния — 2:1*, Иран — 1:0*, Нигерия — 3:2**
|
4
|
2022
|
КодиГакпо
|
Нидерланды
|
Сенегал — 2:0*, Эквадор — 1:1*, Катар — 2:0*
|
3
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Польша
|2
|2-0
|4
|2
|Аргентина
|2
|3-2
|3
|3
|Сауд. Аравия
|2
|2-3
|3
|4
|Мексика
|2
|0-2
|1
|И
|М
|О
|1
|Испания
|2
|8-1
|4
|2
|Япония
|2
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1-7
|3
|4
|Германия
|2
|2-3
|1
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.40 X 3.60 П2 1.92
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 6.70 X 4.50 П2 1.53
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.20 П2 1.50
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.70 X 4.30 П2 1.72
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 2.70 X 3.40 П2 2.75
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 3.80 X 3.40 П2 2.14
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 5.20 X 4.50 П2 1.63
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.20 X 3.80 П2 1.75
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 12.0 X 6.20 П2 1.28
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
-
-
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|3
|
|
Коди Гакпо
Нидерланды
|3
|3
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|3
|3 (1)
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)
|
|
Коди Гакпо
Нидерланды
|3
|3 (3 + 0)