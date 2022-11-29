Гакпо установил уникальный рекорд в составе сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо открыл счет в матче группового этапа ЧМ-2022 против Катара.

Гакпо — первый голландец в истории, забивший в каждом из своих первых трех матчей на чемпионате мира.

Также Гакпо забил три гола с четырех ударов на ЧМ-2022.

Для гарантированного выхода в плей-офф голландцам достаточно сыграть вничью с Катаром, уже потерявшим шансы на продолжение борьбы на домашнем ЧМ.