Гана — Уругвай: прямая трансляция матча ЧМ-2022 по футболу

2 декабря в Эль-Вакре (Катар) сборная Ганы сыграет против Уругвая в матче группы H чемпионата мира-2022 по футболу. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн текстовую трансляцию матча Гана — Уругвай. Видеотрансляция игры будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru (начало — в 17.45).

Гана с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице своей группы. Уругвай с одним баллом располагается на последней, четвертой строчке.

28 ноября Гана обыграла Корею (3:2), а уругвайцы уступили Португалии (0:2).