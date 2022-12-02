Гана — Уругвай: судьи Зайдель и Зиберт ошиблись. Почему назначен пенальти?

На 16-й минуте матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Гана — Уругвай ошиблись первый ассистент Ян Зайдель и арбитр Даниэль Зиберт. Немцы зафиксировали положение «вне игры» у Андре Айю, который на самом деле не зашел за линию офсайда: ближе к линии ворот уругвайцев была стопа Матиаса Оливеры.

В результате судья тоже ошибочно не наказал вратаря Серхио Рочета 11-метровым ударом. Есть сомнения, что Зиберт вообще мог правильно оценить действия голкипера, даже если бы Зайдель не дал сигнал об офсайде. Настолько далеко оказался рефери от того места, где Рочет сбил ганца Мохаммеда Кудуса.

На помощь коллегам пришли видеоассистенты. Офсайд-ВАР (ОВАР) Чиро Карбоне получил сигнал системы полуавтоматического определения офсайда и передал ВАР Бастиану Данкерту, что Айю не находился в положении «вне игры».

А затем уже Данкерт оценил игру Рочета и пригласил арбитра к монитору, чтобы тот сам увидел нарушение правил.

В итоге общими усилиями бригада вынесла правильный вердикт — был назначен пенальти. При его выполнении Рочет не нарушил процедуру, он до удара не вышел вперед за линию ворот.

Для назначения повторного 11-метрового удара не возникло оснований.