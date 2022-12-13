Невилл: «Месси — красавица среди чудовищ в этой сборной Аргентины»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился ожиданиями от матча полуфинала ЧМ-2022, где встретятся сборные Аргентины и Хорватии.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

«Аргентинские футболисты всегда умели быть злыми и бороться. Они чувствуют, что борются за свою страну. Чувствуется эта боль, это непреодолимое желание. Месси — это красавица среди чудовищ в этой сборной. Моментами он невероятно блистает. Упорство, грубость в защите и в игре в целом в итоге могут стать выигрышной комбинацией для Аргентины. Что касается Хорватии, они будут доминировать в полузащите, поскольку они лучше соперника в этой области. Но есть ли инстинкт убийцы у их нападающих? Это вопрос. Мне казалось, что они не так хороши, как четыре года назад, но теперь они в полуфинале. Могут ли они обыграть Аргентину? Да, могут. Модрич — звезда, невероятный футболист. Каждый его пас прекрасен, это совершенство», — приводит слова Невилла Sky Sports.

35-летний аргентинец провел 5 игр за свою национальную команду на мировом первенстве, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Сборная Аргентины сыграет в полуфинале ЧМ-2022 против Хорватии сегодня, 13 декабря, начало — 22.00 мск.