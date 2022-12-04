Гарри Кейн назвал полузащитника сборной Англии Беллингема фантастическим игроком

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о выступлении полузащитника команды Джуда Беллингема на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«У него было фантастическое начало турнира, он фантастический игрок. У него так много качеств, он полон энергии, вечно бегает в игре или на тренировке. Я действительно впечатлен тем, что он является лидером в таком возрасте.

Участие в крупнейших соревнованиях помогло ему развиваться еще больше, и, надеюсь, он продолжит это делать. Ему всего только 19, у него есть много времени, чтобы совершенствоваться и становиться лучше. Зная, что он за человек, я уверен, что он это сделает", — приводит HITC слова Кейна.

Беллингем провел три матча за сборную Англии на чемпионате мира-2022, в которых отметился одним забитым голом.

Сегодня, 4 декабря, англичане сыграют с командой Сенегала в рамках 1/8 финала мирового первенства. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.