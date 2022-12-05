Кейн назвал Хендерсона одним из лучших лидеров, с которым он когда-либо играл

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал игру полузащитника Джордана Хендерсона в матче с Сенегалом (3:0) в 1/8 финала ЧМ-2022.

Хендерсон в этом матче стад самый возрастной автор гола Англии на ЧМ с 1958 год. Он забил в возрасти 32 лет и 170 дней.

«Хендерсон, я всегда говорил, один из лучших лидеров, с которыми я играл. Он очень напорист, заставляет игроков выкладываться по максимуму. В тех играх, которые он провел, он был выдающимся как с мячом, так и без, подгоняя всех. Я чувствую, что когда мы прессингуем, мне приятно слышать его позади себя.

Джордан — это тот человек, которому не важно, кто ты и что ты сделал, он будет продолжать подталкивать тебя. Как вы видели вчера, это было потрясающее выступление, здорово, что он забил, и многое другое было сделано благодаря его роли в команде», — приводит слова Хендерсона Goal.

Сборная Англии сыграет в матче ? финала ЧМ-2022 против Франции 10 декабря, начало — в 22.00 мск.