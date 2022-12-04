Гарри Кейн забил 11 голов за Англию на крупных турнирах и установил рекорд страны

Нападающий Англии Гарри Кейн побил рекорд сборной Англии по забитым голам на крупных турнирах.

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 с Сенегалом форвард забил гол на 38-й минуте встречи. Всего на счету 29-летнего футболиста 11 голов за национальную команду Англии на крупных турнирах (7 на ЧМ и 4 на Евро).

Предыдущий рекорд по этому показателю принадлежит Гари Линекеру, который забил десять голов за Англию на ЧМ и Евро.