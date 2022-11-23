Гави стал самым молодым автором гола на чемпионате мира с 1958 года

Полузащитник сборной Испании Гави стал самым молодым автором гола (18 лет и 110 дней) на чемпионате мира с 1958 года, когда Пеле забил в финале ЧМ-1958 Швеции в возрасте 17 лет и 249 дней.

Футболист отметился голом в игре против Коста-Рики (7:0, второй тайм) на 74-й минуте.

Гави также стал самым молодым футболистом Испании на чемпионате мира.