Гави стал самым молодым автором гола на чемпионате мира с 1958 года

23 ноября, 20:53
Полузащитник сборной Испании Гави стал самым молодым автором гола (18 лет и 110 дней) на чемпионате мира с 1958 года, когда Пеле забил в финале ЧМ-1958 Швеции в возрасте 17 лет и 249 дней.
Футболист отметился голом в игре против Коста-Рики (7:0, второй тайм) на 74-й минуте.
Гави также стал самым молодым футболистом Испании на чемпионате мира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования