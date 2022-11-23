Гави стал самым молодым футболистом Испании на чемпионате мира. Он сыграл с Коста-Рикой в 18 лет и 110 дней

Полузащитник Гави стал самым молодым игроком сборной Испании в истории чемпионата мира и Евро.

Футболист вышел в старте на матч с Коста-Рикой (3:0, первый тайм) на ЧМ-2022 и отдал результативный пас на 11 минуте. Ранее это достижение принадлежало Сеску Фабрегасу, который на ЧМ 2006 года появился на поле в возрасте 19 лет и 41 день.

На данный момент хавбеку «Барселоны» 18 лет и 110 дней. Ни на Евро, ни на чемпионатах мира более юных футболистов у Испании на поле еще не было.