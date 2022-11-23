Гави стал самым молодым футболистом Испании на чемпионате мира. Он сыграл с Коста-Рикой в 18 лет и 110 дней

23 ноября, 19:45
Полузащитник Гави стал самым молодым игроком сборной Испании в истории чемпионата мира и Евро.
Футболист вышел в старте на матч с Коста-Рикой (3:0, первый тайм) на ЧМ-2022 и отдал результативный пас на 11 минуте. Ранее это достижение принадлежало Сеску Фабрегасу, который на ЧМ 2006 года появился на поле в возрасте 19 лет и 41 день.
На данный момент хавбеку «Барселоны» 18 лет и 110 дней. Ни на Евро, ни на чемпионатах мира более юных футболистов у Испании на поле еще не было.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования