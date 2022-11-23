Гави вытеснил Сычева из пятерки самых молодых авторов голов на чемпионатах мира

23 ноября, 21:53
Полузащитник сборной Испании Гави забил гол в ворота Коста-Рики в 18 лет и 110 дней.
Футболист занял третье место в списке самых молодых бомбардиров в истории чемпионатов мира, уступив только бразильцу Пеле и мексиканцу Мануэлю Росасу.
Любопытно, что гол Гави оказался самым молодым в XXI веке. Хавбек «Барселоны» отобрал рекорд у россиянина Дмитрия Сычева, который теперь занимает шестое место.
Самые молодые авторы голов в истории чемпионатов мира
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Дата рождения
|
Матч
|
Возраст
|
19.06.1958
|
Пеле
|
Бразилия
|
23.10.1940
|
Уэльс — 1:0
|
17 лет 239 дней
|
19.07.1930
|
Мануэль Росас
|
Мексика
|
17.04.1912
|
Аргентина — 3:6
|
18 лет 93 дня
|
23.11.2022
|
Гави
|
Испания
|
05.08.2004
|
Коста-Рика — 7:0
|
18 лет 110 дней
|
22.06.1998
|
Майкл Оуэн
|
Англия
|
14.12.1979
|
Румыния — 1:2
|
18 лет 191 день
|
14.07.1930
|
Миклош Ковач
|
Румыния
|
29.12.1911
|
Перу — 3:1
|
18 лет 198 дней
|
14.06.2002
|
Дмитрий Сычев
|
Россия
|
26.10.1983
|
Бельгия — 2:3
|
18 лет 232 дня
|
16.06.2006
|
Лионель Месси
|
Аргентина
|
24.06.1987
|
Сербия и Черногория — 6:0
|
18 лет 358 дней
|
01.07.2014
|
Джулиан Грин
|
США
|
06.06.1995
|
Бельгия — 1:2
|
19 лет 25 дней
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