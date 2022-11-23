Гави вытеснил Сычева из пятерки самых молодых авторов голов на чемпионатах мира

Полузащитник сборной Испании Гави забил гол в ворота Коста-Рики в 18 лет и 110 дней.

Футболист занял третье место в списке самых молодых бомбардиров в истории чемпионатов мира, уступив только бразильцу Пеле и мексиканцу Мануэлю Росасу.

Любопытно, что гол Гави оказался самым молодым в XXI веке. Хавбек «Барселоны» отобрал рекорд у россиянина Дмитрия Сычева, который теперь занимает шестое место.

Самые молодые авторы голов в истории чемпионатов мира