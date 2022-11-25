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Сегодня, 19:32

Газзаев: «Сборной Катара нужно было лучше подготовиться. Кроме старания, больше ничего»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о выступлении сборной Катара на чемпионате мира-2022

«Сборной Катара нужно было лучше подготовиться. Они хозяева Чемпионата мира, они должны были подготовиться, как это сделала наша сборная в 2018 году. Поэтому я считаю, что все эти разговоры лишние.

Мне кажется, Катар — самая слабая команда на турнире. Кроме старания, больше ничего. Сыграли настолько, насколько это возможно. Проигрывали по всем статьям: и по функциональной готовности, и по тактической гибкости, и по техническому оснащению. Пытались болельщики поддерживать хозяев, но этого мало.

С иной стороны, есть пример другой арабской сборной — Саудовской Аравии. Она играла в очень современный футбол. Все время пыталась накрывать соперника на чужой половине поля. Посмотрите, как они действовали при создании искусственного положения вне игры: аргентинцы 7-8 раз оказывались в нем. Это говорит о том, что все было отработано", — приводит «Спорт День За Днем» слова Газзаева.

Катар проиграл оба матча на чемпионате мира-2022. Сначала сборная потерпела поражение от Эквадора (0:2), а затем от Сенегала (1:3).

На данный момент национальная команда Катара занимает последнее место в группе А (0 очков).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/valeriy-gazzaev-sbornoy-katara-nuzhno-bylo-luchshe-gotovitsya-k-chempionatu-mira
Чемпионат мира по футболу
Сборная Катара по футболу
Валерий Газзаев
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