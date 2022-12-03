Газзаев признался, что был удивлен безвольным выступлением Германии на ЧМ-2022

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что на ЧМ-2022 его удивило выступление сборной Германии, которая не вышла в плей-офф турнира. Кроме того, он ответил на вопрос о том, возможен ли переход России в Азиатскую конференцию.

— Конечно, слежу за чемпионатом мира. Большая часть любителей спорта была удивлена тем, что Япония, Южная Корея сегодня вышли из группы. Это говорит о том, что мы мало интересуемся азиатским и южноамериканским футболом. Не очень много информации идет. Поэтому мы видим сегодня такие результаты.

— Что больше всего удивило?

— Абсолютно безвольно выступила сборная Германии. По-моему, они больше занимались вопросами политических акций, чем вопросами футбола.

— Возможен ли переход России в Азиатскую конфедерацию?

— Кто знает, все может поменяться. Сложно сказать. Лишнее тому подтверждение — Япония, Южная Корея, Китай тоже прогрессирует, посмотрите на Саудовскую Аравию. Тут много интересного. Давайте посмотрим, как все будет развиваться. Как будет окончательное решение, тогда можно будет о чем-то говорить. Естественно, европейский футбол на достаточно высоком уровне, но чемпионат мира показывает и другую сторону.

— Если бы сборная России оказалась на месте Германии, это был бы позор, поднялась бы такая волна осуждения?

— Почему? Упаси боже, чтобы Россия оказалась на месте Германии. Они сами заработали себе свою репутацию. Второй раз подряд команда не выходит в плей-офф — это уже сигнальчик, что нужно все пересмотреть. И больше внимания уделять футболу, а не каким-то политическим вопросам.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. По итогам групповой стадии сборная Германии покинула турнир. В последнем матче немцы переиграли Коста-Рику (4:2), но уступили Испании второе место по разнице мячей.

Следующий крупный турнир — Евро-2024 — будет для Германии домашним. Команде не придется проходить отборочный цикл на этот турнир.