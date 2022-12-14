Газзаев — о сборной Хорватии на ЧМ-2022: «Хочется сказать только добрые слова в адрес этой сборной»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал для «СЭ» поражение сборной Хорватии в полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре от Аргентины (0:3).

«Хорватия продемонстрировала все, на что способна. Хочется сказать только добрые слова в ее адрес. Аргентина имела преимущество в уровне и качестве исполнительского мастерства — это вылилось в результат. Хорватия сделала все возможное, но соперник был просто сильнее в каждой позиции. И феномен Месси дает о себе знать. Как игроки вдохновляются, играя с ним рядом, и показывают максимальную ответственность в каждом игровом эпизоде. Хорватия сделала все возможное, но команда Аргентины просто была сильнее», — сказал Газзаев «СЭ».

В плей-офф Хорватия обыграла Японию (3:1) и Бразилию (1:1, 4:2 — пен.), но в полуфинале уступила Аргентине (0:3).