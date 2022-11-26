Газзаев: «Сборная Катара на чемпионате мира выглядела слабенько. Вылет заслуженный»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал вылет национальной команды Катара с домашнего чемпионата мира-2022.

«У них было достаточно времени, чтобы подготовиться к своему домашнему чемпионату мира. Но, к сожалению, функционально, тактически, в плане командной игры и индивидуально-технического оснащения игроков сборная выглядела слабенько. Вылет заслуженный. Сборной Катара нужно было готовиться к домашнему чемпионату мира так, как это делала сборная России в 2018-м. У Катара было время укрепить состав. Может, стоило натурализовать некоторых игроков, как мы это сделали с Марио Фернандесом. Учитывая их финансовые возможности, они вполне могли это сделать. Катар был обязан усилить свою команду. А так — они выглядят слабее всех в турнире», — цитирцет Sport24 Газзаева.

Сборная Катара лишилась шансов выйти в плей-офф домашнего ЧМ-2022. Команда проиграла оба матча, сначала уступив Эквадору (0:2), а затем Сенегалу (1:3).

В последнем туре группового турнира сборная Катара сыграет против Нидерландов. Матч пройдет 29 ноября и начнется в 18.00 по московскому времени.