Газзаев — о сборной Марокко на ЧМ-2022: «Мы увидели настоящую команду!»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» выступление сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре.

В среду, 14 декабря, марокканцы проиграли Франции (0:2) в полуфинале турнира.

«Хочется сказать очень добрые и теплые слова в адрес сборной Марокко. Многие игроки стали открытием. Да, все знали Хакими, Зиеша, которые играют в ведущих клубах Европы, остальные играют в средних европейских коллективах. Но на этом чемпионате мира мы увидели настоящую команду!

Надо сказать и теплые слова в адрес главного тренера марокканцев, который сплотил, мотивировал, стимулировал игроков. По его интервью мы видели, что он был готов чуть ли не выиграть ЧМ. Это хорошее желание. Думаю, тем самым он подбадривал игроков. Конечно, чемпионат мира выиграть сложно, но с точки зрения психологии его действия были правильными», — сказал Газзаев «СЭ».

В субботу, 17 декабря, сборная Марокко сыграет против Хорватии в матче за третье место на ЧМ-2022. Начало встречи — в 18.00 (мск).