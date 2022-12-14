Генеральный директор «Зенита» Медведев рассказал, что будет болеть за Марокко в полуфинале ЧМ-2022

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, за кого будет болеть в полуфинале ЧМ-2022 Франция — Марокко.

«Поддерживаю марокканцев! Они показывают страсть и самоотдачу. Сборная Аргентины? Если кто-то думает, что будет легкий финал... Если бы не было пенальти, исход матча Аргентина — Хорватия мог бы быть другим», — сказал Медведев.

Матч Франция — Марокко состоится сегодня, 14 декабря и начнется в 22.00 (мск). Победитель встретится со сборной Аргентины в финале турнира, который пройдет в воскресенье, 18 декабря.