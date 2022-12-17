Гендиректор «Зенита» Медведев — о матче за третье место: «Сегодня я за Ловрена, за нашего капитана!»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, за кого будет болеть в матче за третье место чемпионата мира-2022 между сборными Хорватии и Марокко, а также прокомментировал возможное продление контракта с защитником сине-бело-голубых Деяном Ловреном.

«Сегодня я за Ловрена! За нашего капитана! Хотим ли мы продлевать с ним контракт? Все комментарии после матча», — сказал Медведев.

Соглашение 33-летнего хорвата с «Зенитом» рассчитано до лета 2023 года.

Матч Хорватия — Марокко пройдет сегодня, 17 декабря, на стадионе «Халифа». Начало — в 18:00 по московскому времени.