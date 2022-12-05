Орлов: «В «Зените» Ловрен не был таким, как на этом чемпионате мира»

Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал игру защитника «Зенита» Деяна Ловрена в составе сборной Хорватии на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре.

10.12.2022 | Англия — Франция

«Почему у Ловрена в приличном возрасте получается сохранять высокий уровень? Объяснение этому одно — высокая мотивация. Ловрен — мастер. Сейчас он набрал спортивную форму. В «Зените» он не был таким, как на этом чемпионате мира. Может, где-то недотренировывался. А сейчас смотрите — глаза у него горят. У Деяна нет стартового рывка. Но за счет опыта и техники центральный защитник может существовать», — приводит слова Орлова Sport24.

33-летний хорват присоединился к «Зениту» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за петербуржский клуб 16 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

5 декабря сборная Хорватии встретится с Японией в рамках 1/8 чемпионата мира в Катаре. Начало — в 18:00 (мск).