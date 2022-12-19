Орлов: «Макрон ничего не сделал. Но к славе Мбаппе ему надо прикоснуться!»

Российский комментатор Геннадий Орлов оценил поведение президента Франции Эммануэля Макрона, который утешал нападающего Килиана Мбаппе после поражения сборной в финале ЧМ-2022.

— После матча в трансляцию попало несколько кадров, на которых Макрон успокаивал Мбаппе. Не удивительно было видеть, что главный политик страны так тепло поддерживает футболиста?

— Я помню даже Меркель приходила в раздевалку к мужчинам. Политики используют звезд ради своей популяризации! Макрон — популист, как и все остальные президенты, которые специально заигрывают со спортсменами для того, чтобы быть популярнее среди народа! Никакого пиетета у меня к президентам нет, когда они выползают в кадр со спортсменами, кинозвездами или другими звездами. Президент должен отвечать за благосостояние своей страны и своего народа, а не популяризировать себя... Что лично Макрон сделал для Мбаппе? Чем он ему помог? Он же ничего не сделал. Но к славе Мбаппе ему надо прикоснуться! — сказал Орлов Sport24.