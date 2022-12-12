Орлов: «Я сравниваю Мбаппе с Пеле. Француз по одаренности от природы выше, чем Роналду и Месси»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре сборной Франции на чемпионате мира-2022.

«У французов есть Гризманн, Мбаппе и Жиру. И не стоит забывать про Дембеле на правом фланге. Он еще не раскрылся до конца. Он тоже может сделать игру. Сборная Франции — самая сбалансированная команда. Но у всех есть свои слабости. У французов это оборона, игра головой и вратарь», — цитирует Орлова Sport24.

Также он сравнил французского нападающего Килиана Мбаппе с трехкратным чемпионом мира Пеле.

«Что касается Мбаппе, то я его все время сравниваю с Пеле. Француз по одаренности от природы выше, чем Роналду и Месси. У него фантастический рывок. Причем он научился уходить и влево, и вправо. У Мбаппе рывок от природы. Он реактивный. Он, как и Пеле, умеет добавлять скорость. Этот чемпионат может стать чемпионатом мира Мбаппе и его славы», — добавил комментатор.

14 декабря французы сыграют с командой Марокко в рамках полуфинала ЧМ-2022. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.