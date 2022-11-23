Орлов: «Если бы ван Галу нужен был Промес, он бы его вызвал»

23 ноября, 15:15
Комментатор Геннадий Орлов высказался о том, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес не попал в состав сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре.
«Главный тренер сборной Нидерландов — Луи ван Гал. Он на футболе собаку съел. Если бы ему нужен был Промес, он бы его вызвал. Посмотрите на нынешний состав голландцев. Посмотрите на парня дебютанта, который забил головой. Может ли Промес так же быстро бегать и высоко прыгать? Нет. Квинси хорош для российского футбола. А вы знаете, в каком десятке сейчас российский футбол в рейтинге? Как минимум в четвертом. А может быть, даже и ниже», — приводит слова Орлова Sport24.
В текущем сезоне 30-летний форвард сыграл за «Спартак» 21 матч по всех турнирах, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.
Сборная Нидерландов одержала победу в первом матче группового этапа ЧМ-2022 против Сенегала (2:0). В группе A команде предстоит встретиться с Катаром и Эквадором.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования