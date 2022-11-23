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23 ноября, 15:15

Орлов: «Если бы ван Галу нужен был Промес, он бы его вызвал»

Орлов предположил, почему ван Гал не вызвал Промеса в сборную Нидерландов на ЧМ-2022
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов высказался о том, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес не попал в состав сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре.

«Главный тренер сборной Нидерландов — Луи ван Гал. Он на футболе собаку съел. Если бы ему нужен был Промес, он бы его вызвал. Посмотрите на нынешний состав голландцев. Посмотрите на парня дебютанта, который забил головой. Может ли Промес так же быстро бегать и высоко прыгать? Нет. Квинси хорош для российского футбола. А вы знаете, в каком десятке сейчас российский футбол в рейтинге? Как минимум в четвертом. А может быть, даже и ниже», — приводит слова Орлова Sport24.

В текущем сезоне 30-летний форвард сыграл за «Спартак» 21 матч по всех турнирах, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

Сборная Нидерландов одержала победу в первом матче группового этапа ЧМ-2022 против Сенегала (2:0). В группе A команде предстоит встретиться с Катаром и Эквадором.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-23-orlov-ob-otsutstvii-promesa-na-chm-kvinsi-khorosh-dlya-rossiyskogo-futbola-a-on-v-chetvertom-desyatke-reytinga

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Квинси Промес
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
14
13
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