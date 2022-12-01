Германия обыгрывает Коста-Рику после первого тайма матча ЧМ-2022

Германия обыгрывает Коста-Рику после первого тайма матча третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 — 1:0.

Единственный гол на 10-й минуте забил Серж Гнабри после передачи Давида Раума.

В параллельном матче Испания обыгрывает Японию (1:0). На данный момент в плей-офф турнира из группы Е выходят испанцы и немцы.