Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

23 ноября, 21:36

Германия пролетит мимо плей-офф? Кошмарные расклады ЧМ-2022 для экс-чемпионов мира

Отдел футбола «СЭ»
Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Одной из двух главных сенсаций 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 наряду с поражением Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) стала неудача Германии в матче с Японией (1:2). В другом матче группы Е Испания не оставила шансов Коста-Рике (7:0).

27.11.2022 | Испания — Германия

Провал немцев очень сильно повысил вероятность того, что экс-чемпионы мира вообще не попадут плей-офф. И это может случиться уже после 2-го тура: 27 ноября Германия сыграет с Испанией. Если японцы наберут хотя бы очко против Коста-Рики, то поражение команды Ханси Флика оставит их без 1/8 финала, а если азиатская сборная победит (а она фаворит в игре с костариканцами), то немцев не будет устраивать и ничья.

При раскладе по очкам перед 3-м туром 6 (Япония) — 4 (Испания) — 1 (Германия) — 0 (Коста-Рика) у одной из сильнейших команд Европы почти не будет шансов попасть в плей-офф. Даже если Япония чудом обыграет и Испанию, Германии надо будет отыграть гигантское отставание по разности мячей (сейчас 1-2 против 7-0).

Важно отметить, что на этом ЧМ главным критерием в случае равенства очков двух и более команд являются не личные встречи. Если, например, Германия победит Испанию, и к концу группового этапа обе европейские сборные и Япония наберут по 6 очков (вполне реальный вариант), то дальше пройдут те, у кого лучше общая разность мячей. Так что испанцы не зря громили Коста-Рику — немцам, возможно, придется заниматься тем же самым, чтобы попасть в 1/8 финала.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Чемпионат мира по футболу
8
38
Читайте также
Русский боец хочет отсудить у Конора 30 миллионов долларов из-за виски
Польские теннисистки уничтожают президента федерации: «Хватал за грудь, зад»
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Азар: «Сборная Бельгии может играть лучше, но всегда приятно выиграть первый матч»
Куртуа признался, что знал, куда Дэйвис пробьет пенальти
Криштиану Роналду — о ЧМ-2022: «Хочется, чтобы этот путь стал для нас успешным и мы прославили свою страну»
Нападающий сборной Бразилии Неймар опубликовал обращение к болельщикам
Самое спорное судейство на ЧМ. Бельгию спасли арбитр и Куртуа
ЧМ-2022: первые матчи Бразилии и Португалии. Онлайн-трансляция 24 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В Госдуме РФ призвали ФИФА наказать спортсменов и функционеров за политические лозунги на ЧМ-2022

Гави вытеснил Сычева из пятерки самых молодых авторов голов на чемпионатах мира