Германия второй раз подряд стартовала на ЧМ с поражения

Сборная Германии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 уступила Японии (1:2) и второй раз подряд начала чемпионат мира с поражения.

Четыре года назад команда Йоахима Лева уступила на ЧМ в России Мексике (0:1) и в итоге даже не смогла попасть в плей-офф. Еще одно поражение немецкой команде нанесли алжирцы в 1982 году. В остальных 17 случаях сборная ФРГ/Германии начинала турнир с победы или ничьей.

Первые матчи сборной Германии на чемпионатах мира

Год Страна Тренер Матч Результат 1934 Италия Отто Нерц Бельгия — 5:2 3-е место 1938 Франция Зепп Хербергер Швейцария — 1:1 1/8 финала 1954 Швейцария Зепп Хербергер Турция — 4:1 Победа 1958 Швеция Зепп Хербергер Аргентина — 3:1 4-е место 1962 Чили Зепп Хербергер Италия — 0:0 1/4 финала 1966 Англия Хельмут Шен Швейцария — 5:0 2-е место 1970 Мексика Хельмут Шен Марокко — 2:1 3-е место 1974 ФРГ Хельмут Шен Чили — 1:0 Победа 1978 Аргентина Хельмут Шен Польша — 0:0 2-й гр.турнир 1982 Испания Юпп Дерваль Алжир — 1:2 Финал 1986 Мексика Франц Бекенбауэр Уругвай — 1:1 Финал 1990 Италия Франц Бекенбауэр Югославия — 4:1 Победа 1994 США Берти Фогтс Боливия — 1:0 1/4 финала 1998 Франция Берти Фогтс США — 2:0 1/4 финала 2002 Корея/Япония Руди Феллер Сауд.Аравия — 8:0 Финал 2006 Германия Юрген Клинсманн Коста-Рика — 4:2 3-е место 2010 ЮАР Йоахим Лев Австралия — 4:0 3-е место 2014 Бразилия Йоахим Лев Португалия — 4:0 Победа 2018 Россия Йоахим Лев Мексика — 0:1 Гр.турнир 2022 Катар Ханс-Дитер Флик Япония — 1:2 ?

Итого: +13=4-3, мячи 51-15.