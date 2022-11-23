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ЧМ-2022

23 ноября, 18:12

Германия второй раз подряд стартовала на ЧМ с поражения

Кирилл Бурдаков
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Сборная Германии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 уступила Японии (1:2) и второй раз подряд начала чемпионат мира с поражения.

Четыре года назад команда Йоахима Лева уступила на ЧМ в России Мексике (0:1) и в итоге даже не смогла попасть в плей-офф. Еще одно поражение немецкой команде нанесли алжирцы в 1982 году. В остальных 17 случаях сборная ФРГ/Германии начинала турнир с победы или ничьей.

Первые матчи сборной Германии на чемпионатах мира

Год

Страна

Тренер

Матч

Результат

1934

Италия

Отто Нерц

Бельгия — 5:2

3-е место

1938

Франция

Зепп Хербергер

Швейцария — 1:1

1/8 финала

1954

Швейцария

Зепп Хербергер

Турция — 4:1

Победа

1958

Швеция

Зепп Хербергер

Аргентина — 3:1

4-е место

1962

Чили

Зепп Хербергер

Италия — 0:0

1/4 финала

1966

Англия

Хельмут Шен

Швейцария — 5:0

2-е место

1970

Мексика

Хельмут Шен

Марокко — 2:1

3-е место

1974

ФРГ

Хельмут Шен

Чили — 1:0

Победа

1978

Аргентина

Хельмут Шен

Польша — 0:0

2-й гр.турнир

1982

Испания

Юпп Дерваль

Алжир — 1:2

Финал

1986

Мексика

Франц Бекенбауэр

Уругвай — 1:1

Финал

1990

Италия

Франц Бекенбауэр

Югославия — 4:1

Победа

1994

США

Берти Фогтс

Боливия — 1:0

1/4 финала

1998

Франция

Берти Фогтс

США — 2:0

1/4 финала

2002

Корея/Япония

Руди Феллер

Сауд.Аравия — 8:0

Финал

2006

Германия

Юрген Клинсманн

Коста-Рика — 4:2

3-е место

2010

ЮАР

Йоахим Лев

Австралия — 4:0

3-е место

2014

Бразилия

Йоахим Лев

Португалия — 4:0

Победа

2018

Россия

Йоахим Лев

Мексика — 0:1

Гр.турнир

2022

Катар

Ханс-Дитер Флик

Япония — 1:2

?

Итого: +13=4-3, мячи 51-15.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Японии по футболу
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