Япония сенсационно победила Германию, забив два гола за 8 минут в конце матча

23 ноября, 17:59
Сборная Японии обыграла Германию в матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 — 2:1.
На 7-й минуте судьи отменили гол японца Дайдзэна Маэды из-за офсайда. На 33-й минуте полузащитник немцев Илкай Гюндоган открыл счет, реализовав пенальти. Перед перерывом арбитры не стали засчитывать гол Кая Хаверца, который оказался в положении вне игры.
На 75-й минуте нападающий японцев Рицу Доан сравнял счет, а на 83-й минуте еще один японский форвард Такуми Асано вывел свою команду вперед.
Сборная Японии стартовала с победы на ЧМ-2022 и лидирует в группе E, Германия идет на последней, четвертой строчке. Сегодня, 23 ноября состоится второй матч 1-го тура в группе Е между Испанией и Коста-Рикой.
Во втором туре Япония встретится с костариканцами, а Германия сыграет против испанцев.
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