23 ноября, 17:45
Нападающий сборной Японии Такума Асано вывел свою команду вперед в матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Германии — 2:1.
На 83-й минуте футболист вошел в штрафную немцев с правого фланга и пробил в ближний от себя верхний угол ворот.
Сборная Японии может впервые в истории обыграть Германию. Команды провели два матча за всю историю: в одном немцы одержали победу, а во втором была зафиксирована ничья.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования