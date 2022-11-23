23 ноября, 16:50
Гол полузащитника Кая Хаверца в ворота сборной Японии отменен из-за офсайда.
Футболист отличился на 45+4-й минуте, он добил мяч в пустые ворота во время атаки своей команды. После вмешательства ВАР выяснилось, что игрок находился в офсайде, поэтому его гол не засчитали.
Счет в матче остался прежним — 1:0. На 7-й минуте из-за положения «вне игры» был отменен гол японского футболиста Дайдзэна Маэды.
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Основные источники исследования