Германия — Япония: гол японца Маэды отменили из-за офсайда

Гол полузащитника сборной Японии Даидзэна Маэды в ворота сборной Германии в матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 отменили из-за офсайда.

Футболист находился в положении «вне игры», когда получал передачу от своего соотечественника Дзюни Ито в штрафной немцев.

Сборные Германии и Японии проводят первый матч на ЧМ-2022 в Катаре. Команды выступают в группе E вместе с Коста-Рикой и Испанией.