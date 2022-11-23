23 ноября, 16:08
Гол полузащитника сборной Японии Даидзэна Маэды в ворота сборной Германии в матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 отменили из-за офсайда.
Футболист находился в положении «вне игры», когда получал передачу от своего соотечественника Дзюни Ито в штрафной немцев.
Сборные Германии и Японии проводят первый матч на ЧМ-2022 в Катаре. Команды выступают в группе E вместе с Коста-Рикой и Испанией.
Методология
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Основные источники исследования