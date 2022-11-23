Германия — Япония: Гюндоган открыл счет с пенальти

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган открыл счет в матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Японии — 1:0.

На 33-й минуте футболист реализовал пенальти, назначенный за фол вратаря японцев Суити Гонды в своей штрафной.

Гюндоган забил первый гол сборной Германии на ЧМ-2022. Немцы и японцы выступают в турнире в группе E вместе с Испанией и Коста-Рикой.