Германия — Япония: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

В среду, 23 ноября, сборная Германии сыграет против Японии в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Халифа» и начнется в 16.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались в 2006 году в рамках товарищеской игры. Тогда сборные сыграли со счетом 2:2. В официальных турнирах команды ни разу не встречались.

Сборные играют в группе Е вместе с такими сборными, как Испания и Коста-Рика.

Следить за матчем Германия — Япония вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке