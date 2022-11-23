23 ноября, 14:30
В среду, 23 ноября, сборная Германии сыграет против Японии в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Халифа» и начнется в 16.00 по московскому времени.
В последний раз команды встречались в 2006 году в рамках товарищеской игры. Тогда сборные сыграли со счетом 2:2. В официальных турнирах команды ни разу не встречались.
Сборные играют в группе Е вместе с такими сборными, как Испания и Коста-Рика.
Следить за матчем Германия — Япония вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.
Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке
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Основные источники исследования