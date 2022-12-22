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Сегодня, 18:30

Гинер объяснил, почему не поехал на чемпионат мира в Катар

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Евгений Гинер.
Фото ПФК ЦСКА
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Президент ЦСКА Евгений Гинер в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, почему не поехал в Катар на чемпионат мира по футболу.

— Вы ездили на чемпионат мира?

— Нет.

— Почему?

— Мне Катар не понравился, боюсь соврать, еще лет восемь назад. Доха — прекрасный современный город, но дальше пустыня. А температура! Ездили тогда пять-шесть человек из Европейской ассоциации клубов, нам как раз презентовали чемпионат мира. Но — не мое. И как там ни сделай — фантастика, космос, но мне не нравится. Поэтому не хотел в Катар.

— По телевизору смотрели?

— Смотрел.

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Чемпионат мира по футболу 2022
Евгений Гинер
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