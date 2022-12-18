Гладилин: «Теперь Месси можно считать величайшим футболистом в истории. Он встал в один ряд с Пеле и Марадоной»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями о финальном матче чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Франции.

«Главные герои — Месси и Мбаппе. Килиан, будучи молодым игроком, добился уже очень много, и в свои 23 года показывает результаты высокого класса. Если он будет так же продолжать, то наверняка станет лучшим бомбрадиром в истории чемпионатов мира, ему осталось не так далеко до Мирослава Клозе. В финале противостояли друг другу два очень сильных футболиста — один только набирает свои регалии, а второй уже близится к завершению карьеры. Можно сказать, что победил опыт.

Теперь Месси можно считать величайшим футболистом в истории. Он навсегда встал в один ряд с Пеле и Марадоной. Помимо всех индивидуальных призов, которые он выиграл за свою карьеру, сегодня у него появился главный приз, который разыгрывается в мировом футболе", — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

В финале чемпионата мира-2022 аргентинцы одержали победу над командой Франции (3:3, по пен. 4:2). Месси был признан лучшим футболистом турнира.