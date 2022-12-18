Винер назвала финал ЧМ-2022 великим событием: «У меня даже есть команда, за которую сегодня болею»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер ответила на вопрос «СЭ» о предстоящем финале ЧМ-2022.

«Великое событие! Мои дети даже сегодня объявили, что у них выходной день. Если все выходные, то выходная и я. Готовлюсь к финалу чемпионата мира. У меня даже есть команда, за которую сегодня болею, но не скажу, за кого», — сказала Винер «СЭ».

Финальный матч чемпионата мира Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.